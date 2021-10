G20: oggi a Roma la riunione dei ministri di Salute e Finanze che precede il Summit (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I lavori inizieranno alle 12 con i saluti di benvenuto dei ministri di Finanze e Salute dell’Italia, padrone di casa, rispettivamente Daniele Franco e Roberto Speranza. Seguirà poi la prima sessione, “Affrontare l'attuale pandemia”, con gli interventi di Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale, dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms); Seth Berkley, amministratore generale di GAVI - The Vaccine Alliance; Peter Sands, direttore esecutivo di The Global Fund; Richard Hatchett, Ceo della Coalizione per le innovazioni sulla preparazione alle epidemie (Cepi); Philippe Duneton, dell’iniziativa sanitaria globale Unitaid; Dongyu Qu, direttore generale dell’Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao). In seguito John Nkengasong, direttore dei Centri africani per il controllo e la prevenzione delle malattie (Africa Cdc), realizzerà un intervento intitolato “Una prospettiva regionale”. Seguirà poi un panel intitolato “Migliorare la prevenzione, la preparazione e la risposta” con la partecipazione di Mario Monti, presidente della Commissione pan-europea per la salute e lo sviluppo sostenibile; Ngozi Okonjo-Iweala, direttore generale dell'Oms e co-presidente dell'High Level Independent Panel (Hlip) del G20 sul finanziamento dei beni comuni globali per la preparazione e la risposta alle pandemie: David Malpass, presidente del gruppo della Banca mondiale. Chiuderà la sessione pubblica l’ex premier britannico Gordon Brown, ambasciatore dell’Oms per il finanziamento della salute globale. L’Adozione del comunicato congiunto e le conclusioni finali, affidate alla presidenza italiana, si terranno intorno alle 16:20. (Res)