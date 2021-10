Sudan: generale al Burhan, il nuovo primo ministro sarà un tecnico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo primo ministro del Sudan sarà un tecnico, ma non ci sono ancora candidati per ricoprire l’incarico. Lo ha detto il comandante in capo delle forze armate Abdel Fattah al Burhan in un'intervista all’agenzia di stampa russa “Sputnik”. Il governo sarà nominato da un nuovo primo ministro, poiché i militari non interferiranno, ha assicurato al-Burhan. Sta a diversi strati della società sudanese raggiungere il consenso su una candidatura a primo ministro, secondo al Burhan. "Il precedente primo ministro è stato eletto attraverso il consenso tra forze politiche e militari. Ora non ci sono forze politiche, quindi abbiamo il dovere patriottico di guidare il popolo e aiutarlo nel periodo di transizione fino alle elezioni. Sceglieremo un primo ministro fra i nostri tecnici", ha detto al Burhan, ribadendo che non esiste ancora una lista con i nomi dei candidati per l’incarico. (Rum)