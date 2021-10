Imprese: Descalzi (Eni), ottimi risultati confermano crescita economico-finanziaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ottimi risultati del trimestre confermano il trend di crescita della performance economico-finanziaria: la produzione upstream è in recupero ed è cresciuta del sei per cento a 1,69 milioni di barili di olio equivalente al giorno, ed Eni si conferma leader nell’esplorazione e nel modello di valorizzazione e sviluppo delle scoperte. Lo ha detto Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni, commentando i risultati consolidati al 30 settembre 2021. “In Costa d’Avorio, con il ritrovamento di Baleine, punteremo per la primo volta ad uno sviluppo accelerato concepito sin dall’avvio a zero emissioni nette per la fornitura di gas al mercato domestico: nel business del gas e Gnl abbiamo ottimizzato il portafoglio e portato avanti importanti negoziati con un considerevole beneficio atteso sui risultati dell’anno”, ha detto, ribadendo i 2,5 miliardi di Ebit adjusted e l’utile netto adjusted da 1,4 miliardi. “La generazione di cassa e l’attenta gestione dei costi rende disponibili oltre quattro miliardi di free cash flow, più che sufficienti a coprire dividendo e buyback 2021: stiamo accelerando il piano di transizione, e continuiamo ad investire per concretizzare il progetto di Ccs nel Regno Unito ad HyNet, che è in gara per ricevere fondi dal governo inglese”, ha continuato, aggiungendo che Eni conferma l’impegno nella disciplina finanziaria per ridurre la cash neutrality, nel rapido sviluppo delle tecnologie per velocizzare i piani di decarbonizzazione. (Com)