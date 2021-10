Giappone: elezioni, partiti appaiati nel 40 per cento dei seggi uninominali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito liberaldemocratico (Pld), formazione politica del primo ministro del Giappone Fumio Kishida, figura al primo posto per popolarità nei sondaggi in vista delle elezioni generali che si terranno in quel Paese il 31 ottobre, ma una quota ancora molto ampia dell'elettorato giapponese - circa il 40 per cento - resta indeciso in vista del voto. E' quanto emerge da un sondaggio pubblicato il 17 ottobre dall'agenzia di stampa "Kyodo". Il 29,6 per cento dei partecipanti al sondaggio telefonico ha espresso l'intenzione di sostenere il Pld alle prossime elezioni; il Partito costituzionale democratico, principale forza di opposizione socialdemocratica giapponese, ha ottenuto il sostegno del 9,7 per cento degli intervistati, mentre il principale alleato del Pld, il Partito Komeito, figura in cima alle intenzioni di voto del 4,7 per cento degli elettori che hanno preso parte al rilevamento demoscopico. Ben il 39,4 per cento degli elettori giapponesi afferma però di non aver ancora deciso quale forza politica sostenere alle urne. Dal sondaggio emerge anche che il 68,9 per cento dell'elettorato giapponese chiede al primo ministro Kishida una discontinuità politica con il suo predecessore, Yoshihide Suga. Il sondaggio attribuisce all'esecutivo guidato da Kishida un tasso di approvazione del 55,9 per cento. (segue) (Git)