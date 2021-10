Asean-Cina: summit Brunei si conclude con accordo su "partenariato strategico globale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) lavorerà con la Cina per forgiare un "partenariato strategico globale". Lo ha dichiarato il sultano del Brunei, Hassanal Bolkiah, all'indomani dell'annuncio analogo che ha riguardato Asean e Australia. "Mi fa particolarmente piacere annunciare che l'Asean ha concordato di stabilire un partenariato strategico globale sia con l'Australia che con la Cina, che in futuro alimenterà relazioni più sostanziali e mutualmente benefiche", ha detto il leader del Brunei, che quest'anno ha retto la presidenza di turno dell'Asean e che ne ha ospitato questa settimana il vertice annuale. I dettagli dei due partenariati non sono ancora chiari; l'annuncio conferma però il tentativo dell'Asean di trovare una posizione di equilibrio nel contesto del confronto strategico sempre più serrato tra Stati Uniti e Cina, anche a seguito dell'accordo di sicurezza Aukus recentemente annunciato da Stati Uniti, Regno Unito e Australia. Bolkiah ha ammesso durante la conferenza stampa conclusiva del vertice annuale che "la regione assiste effettivamente a un aumento della competizione geostrategica", ma "al contempo, abbiamo anche constatato un aumento della cooperazione e del numero dei Paesi che lavorano con l'Asean". (segue) (Cip)