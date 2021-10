Asean-Cina: summit Brunei si conclude con accordo su "partenariato strategico globale" (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante il vertice, Li ha dichiarato che la Cina e i Paesi dell’Asia orientale devono tutelare la stabilità nel Mar Cinese Meridionale incrementando il coordinamento politico e le capacità difensive. La stabilità regionale è una prerogativa comune e la Cina sta collaborando anche con le economie del Sud-est asiatico affinché la pace nell’area sia tutelata, ha aggiunto, riaffermando tuttavia il ruolo cardine delle Nazioni Unite nella diplomazia internazionale. Per il premier cinese, il “reciproco rispetto della sovranità territoriale” è uno dei principi ispiratori del Vertice dell’Asia orientale, che fornisce alla Cina l’occasione per espandere la cooperazione con gli attori regionali. I Paesi dell’Asia orientale dovrebbero condurre azioni congiunte nella lotta al Covid-19, non risparmiando sforzi nelle principali aree di ripresa post-pandemica: commercio e sostenibilità. (segue) (Cip)