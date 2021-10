Asean-Cina: summit Brunei si conclude con accordo su "partenariato strategico globale" (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mercato deve essere “libero e inclusivo”, ha detto Li, esortando la rapida attuazione del Partenariato economico globale regionale (Rcep) e presentando l’ingresso cinese nel Partenariato trans-Pacifico (CpTpp) come una precondizione all’ulteriore sviluppo commerciale dell’Asia orientale. La regione non può inoltre prescindere dalla collaborazione con il Myanmar, ha proseguito, invitando gli intervenuti a lavorare per la riconciliazione del Paese con le economie del Sud-est asiatico. All'incontro hanno partecipato i leader dei Paesi dell’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) unitamente ad altri ospiti, tra cui: il presidente russo Vladimir Putin, l’omologo Usa Joe Biden, il primo ministro giapponese Fumio Kishida, l’omologo indiano Narendra Modi ed altri. (Cip)