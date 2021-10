Thailandia: Pheu Thai nomina consulente la figlia dell'ex premier Thaksin Shinawatra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Paetongtarn Shinawatra, figlia minore dell'ex premier thailandese in esilio Thaksin Shinawatra, è stata nominata a capo del Consiglio consultivo per l'inclusione e l'innovazione di Pheu Thai, partito politico di opposizione thailandese che mantiene stretti legami con l'ex premier. La nomina è stata approvata in occasione di una assemblea generale del partito nella provincia thailandese nord-orientale di Khon Kaen. La 35enne Paetongtarn lavora attualmente come amministratore delegato di una azienda del settore dell'ospitalità, e la sua nomina segue indiscrezioni secondo cui l'ex premier 72enne, che dal golpe ai suoi danni del 2006 ha vissuto perlopiù in esilio, intende tentare di tornare al centro della vita politica thailandese in vista di nuove elezioni. Thaksin è un miliardario le cui politiche populiste gli erano valse un forte sostegno tra l'elettorato rurale della Thailandia. Dopo il golpe militare del 2006, ha vissuto perlopiù a Dubai in esilio autoimposto, per sottrarsi a una condanna per corruzione che definisce frutto di una sentenza politica. (Fim)