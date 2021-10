Giappone: Covid, terza dose vaccino disponibile su base volontaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di esperti del ministero della Salute del Giappone ha approvato ieri la somministrazione della terza dose dei vaccini contro la Covid-19 su base volontaria ai soggetti che abbiano assunto la seconda dose da non meno di otto mesi. Lo riferisce la stampa giapponese, precisando che la somministrazione della terza dose inizierà dalle categorie vulnerabili a partire da gennaio 2022. La decisione giunge alla luce di molteplici studi internazionali che dimostrano come la protezione fornita dai vaccini a mRna somministrati in Giappone - Pfizer e Moderna - si riduca col passare del tempo per tutte le categorie, specie a cominciare da sei mesi dopo la conclusione del ciclo di due somministrazioni. Il ministero della Salute del Giappone, che ha limitato la somministrazione del vaccino Moderna alla luce di possibili ancorché rare reazioni avverse sui giovani, si è preso più tempo per stabilire la sicurezza e l'efficacia della vaccinazione eterologa, ovvero l'utilizzo per la terza dose di un vaccino differente da quello impiegato nelle prime due. (segue) (Git)