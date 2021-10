Giappone: Covid, terza dose vaccino disponibile su base volontaria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone intende allentare le limitazioni imposte agli ingressi ai grandi eventi, come gli incontri sportivi e i concerti, a partire dalla prossima settimana, in risposta al continuo calo dei nuovi casi di coronavirus diagnosticati nel Paese. Lo riferiscono fonti governative citate dall'agenzia di stampa "Kyodo". Ad oggi l'ingresso ai grandi eventi in Giappone è fissato ad un massimo di 10mila spettatori, o a non più del 50 per cento delle strutture che li ospitano. Il limite di 10mila ingressi imposto a Tokyo e in 26 altre prefetture verrà revocato lunedì primo novembre, mentre il limite massimo del 50 per cento della capienza permarrà ancora per alcune settimane. (segue) (Git)