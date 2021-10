Giappone: output manifatturiero in calo del 5,4 per cento a settembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca del Giappone (BoJ) ha ridotto ieri le previsioni di crescita economica per l'anno fiscale in corso, computando i gravi effetti distorsivi delle catene di fornitura causati dalla pandemia di Covid-19. Nel suo rapporto trimestrale la banca prevede che il Giappone conseguirà una crescita del 3,4 per cento nel corso dell'anno fiscale che si chiuderà il prossimo marzo: una revisione al ribasso di quattro decimi di punto rispetto alla previsione formulata a luglio. Le ondate pandemiche in Malesia e Vietnam hanno arrestato l'afflusso di componenti come i semiconduttori, tanto che l'output dell'industria dell'auto giapponese è calato di quasi il 40 per cento nel periodo settembre-ottobre. La banca ha però drasticamente ridotto anche le proiezioni relative al tasso di inflazione, che ora prevede immutato dopo una previsione di incremento dello 0,6 per cento formulata a luglio. Per l'anno fiscale che inizierà ad aprile la BoJ prevede una crescita del 2,9 per cento e un tasso di inflazione al consumo dello 0,9 per cento. (segue) (Git)