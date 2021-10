Giappone: output manifatturiero in calo del 5,4 per cento a settembre (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni di automobili del Giappone hanno registrato un calo del 40,3 per cento annuo nel mese di settembre, a causa della scarsità di componenti e semiconduttori causata dai recenti focolai di coronavirus nel Sud-est asiatico. Il calo è il primo registrato dal Giappone da giugno dello scorso anno, quando le spedizioni di automobili da parte del Giappone erano crollate del 49,9 per cento a causa dell'impatto iniziale della pandemia. La brusca frenata dell'export di automobili rischia di imprimere una ulteriore battuta d'arresto alla ripresa della terza economia globale. Le esportazioni complessive del Giappone a settembre sono calate infatti del 13 per cento su base annua a 6.840 miliardi di yen (60 miliardi di dollari). Le importazioni sono aumentate invece de, 38,6 per cento a 7.460 miliardi di yen, trainate soprattutto dall'aumento dei prezzi del petrolio greggio. (segue) (Git)