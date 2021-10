Giappone: output manifatturiero in calo del 5,4 per cento a settembre (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro giapponese Fumio Kishida ha dichiarato di voler dare priorità alla crescita economica per tener fede alla sua promessa di redistribuire ricchezza tra i cittadini giapponesi. Kishida ha preso parte alla sua prima audizione parlamentare nella veste di capo del Governo, e si è dovuto confrontare direttamente con i parlamentari dell'opposizione in vista delle imminenti elezioni politiche, fissate dal premier il 31 ottobre. Il capo del governo ha allontanato la prospettiva di un aumento della tassazione sulle rendite di capitale e sui dividendi, ma ha ribadito la possibilità di un intervento sull'attuale aliquota unica del 20 per cento. "Senza crescita, non può esserci ricchezza da distribuire. E' importante cercare anzitutto la crescita, e farò di tutto perché possiamo conseguirla", ha detto il primo ministro in risposta a una domanda posta da Yukio Edano, leader del principale partito di opposizione giapponese, il Partito costituzionale democratico. Lo scorso fine settimana il capo del governo giapponese ha espresso la volontà di innescare un "ciclo economico virtuoso" di crescita economica e redistribuzione. L'aumento della tassazione sulle rendite finanziare è stato menzionato come pilastro della politica di redistribuzione della ricchezza concepita da Kishida, e nei giorni scorsi l'ipotesi di un suo aumento ha spinto al ribasso gli indici della Borsa di Tokyo. L'aliquota fissa del 20 per cento sulle rendite finanziarie è stata però più volte criticata da economisti e analisti come eccessivamente bassa. (segue) (Git)