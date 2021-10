Germania: a Urbino prima giornata convegno su Andreotti, Kohl e riunificazione tedesca (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visione politica di Mitterrand, come quella di Andreotti, era più vasta. Immaginavano entrambi un'Europa nuova, capace di fare spazio in tutti i campi all'insieme dei Paesi, Russia compresa. La "casa comune" sulla cui costruzione Andreotti insisteva in tutti i suoi incontri internazionali doveva assicurare la sicurezza ma anche il dialogo e la collaborazione in tutti i campi. L'Italia, la Francia e la Germania, grazie alla quale si è potuta fare la riunificazione, erano d'accordo per raccogliere gli aiuti finanziari necessari a Gorbacev per realizzare le riforme economiche e la modernizzazione del sistema sovietico, ma purtroppo Stati Uniti e Gran Bretagna non erano d'accordo. "Di fatto Gorbacev è stato lasciato solo.Non so se con l'aiuto occidentale avrebbe potuto superare la crisi di cui è stato vittima, m a è certo che il mancato aiuto è stato decisivo per la sua caduta" ha commentato l'ambasciatore Adamishin il quale ha sottolineato come Andreotti sia stato invece "vicino a Gorbacev fino alla fine". La fine della presidenza Gorbacev ha messo fine ad una gestione della politica internazionale che già aveva dato un risultato: la partecipazione dell'Urss al mandato del consiglio di sicurezza dell'Onu per mettere fine all'invasione del Kuwait ad opera di Saddam Hussein. "Un modello di collaborazione diplomatica purtroppo abbandonato" la constatazione dell'ambasciatore Umberto Vattani. (Res)