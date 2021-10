Legge bilancio: Franceschini, la cultura al centro della politica economica del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le politiche culturali sono centrali nelle scelte di politica economica del governo". Così in una nota il ministro della Cultura, Dario Franceschini, al termine del Consiglio dei ministri che ha approvato il disegno della legge di bilancio per il 2022. "Dal potenziamento dei fondi per il cinema e l'audiovisivo, alle nuove risorse per contrastare lo spopolamento dei borghi e dei piccoli centri delle aree interne, alle norme per biblioteche, archivi e librerie, ai fondi per la tutela del patrimonio culturale, al sostegno al reddito per i lavoratori dello spettacolo fino alla proroga del bonus facciate, seppur rimodulato al 60 per cento per il 2022, tutti i settori culturali vedono crescere l'investimento e l'intervento dello Stato", conclude Franceschini. (Com)