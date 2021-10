Abruzzo: Ambiente, Imprudente e Campitelli alla fiera Ecomondo di Rimini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore regionale abruzzese all'ambiente, Nicola Campitelli, ha partecipato oggi a Ecomondo, la fiera internazionale dedicata alla transizione ecologica e ai nuovi modelli di economia circolare e rigenerativa, in fase di svolgimento a Rimini. "L'economia circolare è stata al centro del dibattito - ha spiegato l'assessore Nicola Campitelli. L'evento guarda verso nuovi scenari della transizione ecologica e ha avuto tra i protagonisti anche la visione di un nuovo modello di sviluppo per la Regione Abruzzo". "Lavorare per creare un valore economico e umano sostenibile attraverso un nuovo modo di fare economia non solo è possibile ma è fondamentale - ha proseguito Campitelli, intervenuto a Ecomondo insieme al Sottosegretario Vannia Gava del ministero della Transizione Ecologica - È ormai a tutti evidente la necessità di politiche economiche inclusive dei temi ambientali e delle peculiarità dei territori e gli eventi climatici estremi e devastanti a cui assistiamo in questi giorni nel sud del nostro Paese". Particolare successo è stato registrato dallo stand dell'Arta Abruzzo (Agenzia regionale ambiente) che ha visto un evento in cui il Sottosegretario Gava insieme all'assessore regionale Nicola Campitelli, al vice presidente Emanuele Imprudente e al direttore generale Dionisio hanno discusso dei temi della transizione ecologica ed energetica e sulle opportunità del Pnrr per rilanciare un modello di sviluppo sostenibile capace di valorizzare. (Gru)