- "La legge di bilancio approvata dal Cdm è un buon punto di partenza. Sarà compito del Parlamento trovare un'ulteriore e coerente convergenza tra le forze della maggioranza per garantire al Paese quella spinta indispensabile per la crescita. E in questo contesto Forza Italia, come sempre, offrirà dei contributi determinanti". Lo afferma, in una nota, il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli. (Com)