Usa: New York, ex governatore Cuomo accusato di “crimini sessuali”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo, è stato ufficialmente accusato "crimini sessuali". Lo ha reso noto Lucian Chalfen, portavoce del sistema giudiziario statale, citato dall’emittente “Nbc News”, confermando che una denuncia contro Cuomo era stata presentata presso il tribunale della città di Albany. Il governatore si è dimesso ad agosto scorso, dopo che il procuratore generale di New York, Letitia James, ha annunciato l’esito di uno studio commissionato ad investigatori indipendenti su diverse denunce a carico di Cuomo, accusato di aver molestato sessualmente diverse donne del suo staff. “Riscontriamo che il governatore ha molestato sessualmente un certo numero di dipendenti attuali ed ex dipendenti dello Stato di New York, tra le altre cose, impegnandosi in contatti sgraditi e non consensuali, oltre a fare numerosi commenti offensivi di natura suggestiva e sessuale che hanno creato un ambiente di lavoro ostile per le donne”, hanno scritto gli investigatori nel loro rapporto di 165 pagine pubblicato lo scorso 3 agosto. Cuomo ha sempre negato con veemenza le accuse di molestie sessuali e condotta inappropriata, inclusa una denuncia di aggressione sessuale. In una conferenza stampa del 12 marzo ha detto ai giornalisti: “Non ho fatto ciò che è stato affermato”, ha detto, difendendo tuttavia il diritto dei suoi accusatori di farsi avanti ed esprimere la loro versione dei fatti.(Nys)