Brasile: giustizia elettorale boccia ricorsi contro l'elezione di Bolsonaro e Mourao

- I giudici del Tribunale superiore elettorale del Brasile hanno bocciato all'unanimità due ricorsi presentati all'indomani delle elezioni presidenziali del 2018 vinte dal presidente Jair Bolsonaro e dal suo vice Hamilton Mourao. I due rispondevano di abuso di potere economico e abuso dell'utilizzo dei media, due infrazioni previste dalla legislazione elettorale. A presentare il ricorso erano stati i candidati sconfitti alle elezioni, Fernando Haddad e Manuela D'Avila. I due sostenevano che Bolsonaro e Mourao avessero si fossero impossessati in maniera fraudolenta i dati personali di migliaia di persone anziane per registrare a loro nome schede di telefoni cellulari da usare a loro volta per diffondere informazioni false o pregiudiziali per i rivali politici. Per i 7 giudici del tribunale elettorale non sono state presentate prove sufficienti per la condanna.(Brb)