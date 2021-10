Italia: “Wp”, Draghi ha messo il Paese "in una forma invidiabile" in vista del G20

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha messo l’Italia “in una forma invidiabile” in vista dell’imminente G20 di Roma. Lo scrive il quotidiano “Washington Post”, che dedica al premier italiano un articolo in cui ne ricostruisce il percorso da presidente della Banca centrale europea (Bce) fino alla presidenza a Palazzo Chigi. Fino a nove mesi fa, scrive la testata statunitense, la vita di Mario Draghi era molto più rilassante di adesso. Trascorreva il tempo nella sua casa di campagna umbra e giocava a golf con suo figlio. La sua eredità, costruita come banchiere che aveva contribuito a salvare la zona euro dalla crisi, era già assicurata. Con l'Italia nel pieno della pandemia e alla ricerca di un primo ministro, Draghi ha ricevuto un invito inaspettato dal presidente italiano. “E non poteva dire di no”, spiega Giovanni Orsina, direttore della scuola di governo dell'Università Luiss Guido Carli di Roma ai microfoni “Wp”. Draghi, secondo il quotidiano Usa, si ritrova ora sulla scena mondiale, ospitando un vertice del G20 che si occuperà principalmente di clima e Covid. Draghi, si legge ancora, ha lasciato chiaramente la sua impronta sul Paese che ospiterà gli altri leader questo fine settimana. Le delegazioni straniere troveranno, nell'Italia di Draghi, un paese che è rimasto affascinato - almeno per ora - dalla sua competenza e influenza politica. Gli esperti italiani ne parlano in modo entusiastico, descrivendolo come un primo ministro al di sopra della mischia con un grado di credibilità che mancava ai suoi predecessori. "Mario Draghi è una specie di Ferrari", afferma Giampiero Massolo, presidente dell’Istituto per gli studi di politica internazionale (Ispi) e Fincantieri.(Nys)