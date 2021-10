Usa: sinistra Partito democratico minaccia di bloccare il piano sulle infrastrutture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ala riformista del Partito democratico statunitense sembra intenzionata a bloccare il disegno di legge relativo al piano per le infrastrutture messo a punto dall’amministrazione del presidente Joe Biden. Lo scrive il quotidiano “The Hill”, sottolineando che i “liberal” fermeranno l’iniziativa nonostante il capo dello Stato abbia chiesto il loro sostegno e la presidente della Camera, Nancy Pelosi, abbia annunciato l'intenzione di portare la proposta bipartisan alla Camera immediatamente. In verità la sinistra del Partito ha precisato da mesi che si sarebbe opposta al disegno di legge sulle infrastrutture qualora non fosse passato il piano di riconciliazione per welfare e clima nella sua forma originale da 3.500 miliardi di dollari.(Nys)