Usa: eseguita prima condanna a morte in Oklahoma dopo sei anni

- E’ stata eseguita nello stato dell’Oklahoma l’esecuzione di John Marion Grant, prima persona giustiziata da sei anni a questa parte. Lo riporta la stampa Usa, ricordando che Grant è stato giudicato colpevole di aver ucciso nel 1998 una donna appartenente al personale della prigione in cui era già detenuto. Le esecuzioni erano state bloccate da una moratoria varata dopo a una serie di pene capitali errate nel 2014 e 2015. Grant, all’epoca dei fatti, ha pugnalato a morte per 16 volte l’addetta alla caffetteria del penitenziario in cui già stava scontando 130 anni di pena per una serie di rapine a mano armata e omicidi.(Nys)