Usa-Turchia: Biden vedrà Erdogan a margine Cop26 di Glasgow

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, vedrà l’omologo turco, Recep Tayyip Erdogan, in un incontro bilaterale a margine della Cop26, in programma per i prossimi giorni a Glasgow. Lo ha annunciato il consigliere per la Sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan. "Prevedo che (Biden) incontrerà il presidente della Turchia a Glasgow. Non ho conferma, ma penso che sia l'aspettativa del presidente", ha detto Sullivan. Il bilaterale tra i due capi di Stato si terrà dopo una temporanea crisi diplomatica, che ha visto il presidente turco annunciare l’espulsione, tra altri dieci rappresentanti stranieri, dell’ambasciatore Usa ad Ankara.(Nys)