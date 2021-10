Germania: a Urbino prima giornata convegno su Andreotti, Kohl e riunificazione tedesca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il convegno ha anche smentito, con riferimento alla frase pronunciata da Andreotti nel 1984 - "la Germania mi piace tanto che mi fa piacere ce ne siano due" - che la posizione del presidente del consiglio italiano sia stata di contrarietà alla riunificazione. Il portavoce del Cancelliere Kohl, Joaquim Bitterlich, ha infatti riconosciuto che Andreotti, pur con la prudenza che era una delle sue caratteristiche e nel suo impegno a difendere le posizioni del suo Paese, "nella vicenda della riunificazione ha fatto il giusto". Secondo l'ex ambasciatore, prima dell'Urss e poi della Federazione Russa, in Italia Anatolij Adamishin uno statista della capacità di analisi e della prudenza di Andreotti "sarebbe necessario" per far fronte alle incomprensioni odierne e cercare di risolverle. Incomprensioni collegate al "caso Ucraina", ha precisato Adamishin, che "mi preoccupano, potrebbero diventare una nuova Sarajevo", perché c'è chi "parla già di guerra senza suscitare paura" , e c'è chi non si scaglia contro questa possibilità. Una quasi identica prudenza è stata attribuita a Francois Mitterrand da Sophie-Caroline de Margerie, che è stata il suo consigliere diplomatico proprio in quegli anni, e che ha osservato come il presidente francese fosse favorevole alla riunificazione, che "però vedeva nel giro non di due o tre anni ma di venti o trent'anni". Del resto, spiegò un giorno, io sono un patriota francese, non posso avere su questo gli stessi entusiasmi di un tedesco". (segue) (Res)