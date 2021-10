© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro degli appuntamenti previsti per domani a Roma e nel Lazio:COMUNE DI ROMAIl Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, parteciperà alla Cerimonia della Fao di piantumazione di 30 nuovi alberi al G20 Green Garden di Roma. Parco dell'Appia Antica (ore 15:00)REGIONE LAZIO- Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e il Ministro del Lavoro, Andrea Orlando, in occasione dell’apertura del primo sportello Gol d’Italia per l’attuazione delle politiche attive del Lavoro, inaugurano il Cpi di Casal Bertone. Intervengono l’Assessore regionale al Lavoro e Formazione professionale, Claudio Di Berardino ed Elisabetta Longo, Direttore Regionale della Struttura Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Lazio. Nel corso dell’inaugurazione viene anche siglato un protocollo per la promozione dell’occupabilità e dell’occupazione tra Regione Lazio e Ministero del Lavoro. L’evento si svolge a Roma al Cpi Casal Bertone di via Domenico De Dominicis, 11 (ore 11:00)- Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti partecipa alla cerimonia di piantumazione di alberi al G20 Green Garden. L’evento si svolge a Roma al Parco dell’Appia Antica (Valle della Caffarella), ingresso da Vicolo Sant’Urbano (ore 15:00) (segue) (Rer)