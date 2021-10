G20: sale a 14 il numero di stazioni metro chiuse il 30 e 31 ottobre a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È salito in queste ore a 14 il numero di stazioni della metropolitana che saranno chiuse sabato 30 e domenica 31 ottobre a Roma in occasione del G20. Sulla linea A saranno chiuse le stazioni: Barberini, Termini, Spagna, Flaminio, in entrambi i giorni dalle 14:00 alle 20:00. Il 30 ottobre dalle 13:00 sarà chiusa anche la stazione di Repubblica. Sulla linea B dalle 6:00 chiuderanno dal 30 ottobre al primo novembre tutte le stazioni tra le fermate San Paolo e Laurentina. Dalle 14:00 alle 20:00 in entrambi i giorni, invece, chiuderanno anche le stazioni: Castro Pretorio, Cavour e Termini, mentre Circo Massimo e Colosseo chiudono dalle 1:00 del 30 ottobre. Sarà chiuso il nodo di scambio tra le metro A e B dalle 14:00 alle 20:00 del 30 e 31 ottobre. I treni della ferrovia Roma-Lido non faranno sosta ad Eur Magliana fino al primo novembre. La linea bus 170 effettuerà corse deviate e coprirà lo spostamento nel tratto San Paolo Laurentina della metro B. Diverse le linee di superficie deviate: tutti i dettagli sono disponibili sul sito di Atac. (Rer)