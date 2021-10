Imprese: Euronext nomina Fabrizio Testa Ad di Borsa Italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Euronext ha annunciato la nomina di Fabrizio Testa come nuovo amministratore delegato di Borsa italiana. In una nota si legge che Testa, attualmente Ad della piattaforma per la trattazione di titoli obbligazionari Mts, comincerà il suo incarico a partire dal 28 novembre, al posto di Raffaele Jerusalmi. Testa guiderà anche le attività di gestione obbligazionaria di Euronext. L'operatore borsistico paneuropeo annuncerà l'8 novembre a Milano un piano strategico pluriennale che prevede l'integrazione di Borsa Italiana nel gruppo. (Frp)