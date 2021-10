© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Primo Open Day dedicato alla vaccinazione anti-Covid in terza dose per gli operatori sanitari. Ospedale de' Lellis di Rieti (ore 9:00)- Inaugurazione del nuovo Giardino Botanico, realizzato nell'ambito del progetto "Una piazza per la Terra", dagli studenti dell'Istituto Sandro Pertini di Alatri e da Earth Day Italia con il sostegno del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (Miur) e con l'ausilio degli allievi della sede Ipia di Alatri (Fr), dell'Iss Nicolucci Reggio di Isola Liri (Fr) e dell'Iss Leopoldo Pirelli di Roma. Istituto superiore Sandro Pertini di Alatri. L'evento avrà inizio alle ore 10:00, mentre alle 13:00 è prevista la cerimonia d'inaugurazione del nuovo Giardino Botanico. (segue) (Rer)