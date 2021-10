© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Incontro “L’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati in Italia. Dall’Afghanistan alle nostre strade: le buone pratiche dell’accoglienza. Esperienze a confronto" promosso dalla Commissione Tutela Infanzia dell'Arcidiocesi di Siena- Colle di Val D'Elsa-Montalcino in collaborazione con le associazioni Medicina Solidale, Fonte d’Ismaele, Dorean Dote e l’Unione Italiana Forense. Camera dei Deputati, Sala del Refettorio in via del Seminario a Roma. L'evento sarà trasmesso anche sulla pagina Facebook di Medicina Solidale (ore 11:00)- Presentazione del piano triennale del sistema delle Camere di commercio 2022-2024. Le nuove linee d'azione, corredate dai dati elaborati dal sistema camerale, saranno illustrate dal presidente di Unioncamere, Andrea Prete. Il Ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, con il suo intervento, concluderà la riunione. Casa dell'Architettura di Roma in piazza Manfredo Fanti, 47 a Roma (ore 11:00) (Rer)