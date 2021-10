Brasile: conti del governo registrano avanzo primario di 303 milioni di real settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I conti del governo - che includono i bilanci del dipartimento del Tesoro, della Previdenza sociale e della Banca centrale - hanno registrato un avanzo primario di 303 milioni di real (47 milioni di euro) a settembre del 2021. Lo ha reso noto il dipartimento del Tesoro del ministero dell'Economia, sottolineando che si tratta del risultato migliore per mese di settembre dal 2012. Nello stesso mese dello scorso anno i conti avevano chiuso in deficit per 76,1 miliardi di real (11,8 miliardi di real). Con il risultato di settembre, il governo centrale accumula un deficit primario di 82,4 miliardi di real (12,7 miliardi di euro) nei primi nove mesi dell'anno.(Brb)