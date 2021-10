Governo: ecco il comunicato stampa del Consiglio dei ministri (17)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nomine e movimento di prefetti. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno Luciana Lamorgese, ha approvato le nomine a prefetto, i conferimenti di incarichi e il collocamento fuori ruolo riportati nella tabella seguente. I conferimenti degli incarichi di Commissario dello Stato per la Regione siciliana al dott. Ignazio Portelli e di Commissario del Governo per la Regione Friuli-Venezia Giulia al dottor Annunziato Vardè sono deliberati su proposta del Presidente del Consiglio. Claudio Palomba da Torino, è destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Napoli; Raffaele Ruberto da Caserta, anche con incarico di Commissario straordinario del Governo per l'area del Comune di Castel Volturno, è destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Torino; Giuseppe Castaldo da Pisa, è destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Caserta, anche con incarico di Commissario straordinario del Governo per l'area del Comune di Castel Volturno; Maria Luisa D’Alessandro da Sassari è destinata a svolgere le funzioni di Prefetto di Pisa; Paola Dessì nominata Prefetto, è destinata a svolgere le funzioni di Prefetto di Sassari; Valerio Valenti da Trieste, anche con funzioni di Commissario del Governo per la Regione Friuli-Venezia Giulia, è destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Firenze; Annunziato Vardè da Potenza, è destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Trieste, anche con funzioni di Commissario del Governo per la Regione Friuli-Venezia Giulia; Michele Campanaro da Ferrara, è destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Potenza; Rinaldo Argentieri da Matera, è destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Ferrara; Sante Copponi nominato Prefetto, è destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Matera; Ignazio Portelli da Frosinone, è collocato fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini del conferimento dell'incarico di Commissario dello Stato per la Regione Siciliana; Ernesto Liguori nominato prefetto, è destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Frosinone; Fabrizio Gallo nominato Prefetto, è destinato a svolgere le funzioni di Direttore Centrale degli affari dei culti e per l'amministrazione del Fondo edifici di culto presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione. (segue) (Com)