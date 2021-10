Mps: Franco, in prossime settimane e mesi esploreremo ulteriori possibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda Mps, "abbiamo già parlato con la Commissione europea per avere una proroga del termine del 31 dicembre" per la cessione. Lo ha spiegato il ministro dell'Economia, Daniele Franco, in conferenza stampa a palazzo Chigi. "Pensiamo che esploreremo nelle prossime settimane e mesi ulteriori possibilità. Se non ci saranno, continueremo a gestire Mps come azionisti cercando di far sì che sia sempre più banca efficiente e solida", ha chiarito. (Rin)