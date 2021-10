Germania: a Urbino prima giornata convegno su Andreotti, Kohl e riunificazione tedesca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riunificazione tedesca, nel 1989, è stata l'avvenimento centrale di un anno che ha cambiato l'Europa e che avrebbe potuto avere effetti positivi ancora più vasti senza l'uscita di scena di Mikhail Gorbacev; ed in ogni caso "la determinazione di trovare un accordo" che si è avuta in quell'occasione può essere un modello oggi, nel momento in cui una generale riconsiderazione delle alleanze sta generando diffidenza ed incomprensioni a livello internazionale. Questa, in sintesi, la valutazione espressa dai diplomatici che, per conto dei rispettivi leader, negoziato tra il 1989 e il 1990, partecipano ad Urbino al convegno "Giulio Andreotti e Helmut Kohl e la riunificazione tedesca, lezioni per oggi". Quanto al parallelo tra Helmut Kohl e Giulio Andreotti, il convegno, al quale hanno partecipato i consiglieri diplomatici dei presidenti Bush e Mitterrand, del cancelliere Kohl, di Margaret Thatcher, il russo Anatolij Adamishin e Andreotti come presidente di turno della Comunità - ha confermato che sia pure con un approccio diverso sono stati entrambi decisivi per il raggiungimento di quell'obiettivo: il Cancelliere per lo slancio con il quale ha realizzato la sua "missione", il presidente del consiglio italiano per come, con la sua strategia felpata e prudente, ha portato a compimento il progetto dell'integrazione economia e monetaria nella quale inquadrare la Germania unificata. (segue) (Res)