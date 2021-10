Legge Bilancio: Tinagli (Pd), manovra corposa, ora consolidare percorso crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' una manovra molto corposa, con una grande attenzione al sociale e alla crescita. Ed é questo che dobbiamo fare: proseguire e consolidare il percorso di crescita con l'attenzione in particolare per chi é stato maggiormente colpito dalla pandemia". Così la vice segretario del Partito democratico Irene Tinagli, ospite di "Otto e mezzo" su La7. "Posso capire facilmente la soddisfazione del presidente Draghi. Non é una manovra con tanti contentini, c'è un serio sostegno agli investimenti. Noi stiamo vedendo un rimbalzo e questa manovra serve a creare le condizioni per evitare di uccidere in culla questa crescita e anzi coltivarla, e allo stesso tempo proteggere quelle realtà che sono ancora in sofferenza a causa della pandemia, perché sarà una crescita diversa dal passato", conclude.(Com)