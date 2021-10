Legge bilancio: D'Incà, forte impronta dovuta a lavoro M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La manovra approvata questa sera ha una forte impronta dovuta al lavoro del Movimento 5 stelle. Il singolo provvedimento che ha ricevuto maggiori risorse è il reddito di cittadinanza". Questo il commento del ministro per i Rapporti con il parlamento, Federico D'Incà, dopo l'approvazione della Legge di bilancio. "Rifinanziate anche misure improntate fortemente alla crescita come la transizione 4.0, il Fondo centrale garanzia delle Pmi e l'abbattimento del cuneo Fiscale. In parlamento proseguirà il nostro lavoro sulle misure approvate per continuare a rilanciare il Paese nell'ottica dell'equità e della sostenibilità", conclude. (Com)