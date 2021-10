Recovery: Gentiloni, consapevolezza enormità sfida non è ancora adeguata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La consapevolezza dell'enormità della sfida del Next Generation Eu in Italia non sembra ancora adeguata. Il governo sta facendo la sua parte, ma è uno sforzo ancora non pienamente condiviso. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, intervenendo all'evento della Fondazione per la collaborazione tra i popoli e della Bologna Business School dal titolo 'Una nuova Europa: profili economici'. "E' evidente che il successo di Next Generation Eu si gioca sull'attuazione dei piani. Qui molto dipenderà dalla riuscita del piano di ripresa italiano, in quanto maggiore beneficiaria di queste risorse comuni. Ricordiamo che per l'Italia si tratta di circa 200 miliardi da spendere da qui al 2026, di cui 25 miliardi già erogati ad agosto a titolo di prefinanziamento. Per il Paese è un'occasione unica per lasciarsi alle spalle anni di crescita striminzita e imprimere una svolta all'economia", ha detto. "Il governo ha presentato un piano all'altezza della situazione e i prossimi mesi saranno cruciali. Da qui a fine anno l'Italia è chiamata a definire ed approvare una serie di riforme e provvedimenti intermedi senza i quali non potrà accedere alle tranches successive di questi fondi europei", ha ricordato. "Lasciatemi dire che la consapevolezza dell'enormità di questa sfida non mi sembra ancora adeguata. Il governo, certo, sta facendo la sua parte. Ma è uno sforzo ancora non pienamente condiviso. Trapela nel nostro sistema Paese l'impressione che i fondi europei siano ormai incamerati e che ciascuno possa ora dedicarsi a questa o quella rivendicazione. Non è cosi. Il successo del piano europeo dipende dall'Italia. E il successo in Italia è possibile solo se sarà vissuto come una autentica missione nazionale", ha sottolineato. (Beb)