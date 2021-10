Balcani: generale Graziano, visita in Bosnia Erzegovina testimonia sua importanza per Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita del presidente del Comitato militare dell'Unione europea, il generale Claudio Graziano, in Bosnia Erzegovina "è un segno tangibile dell'importanza che l'Ue attribuisce al Paese". Lo ha scritto Graziano in un messaggio su Twitter. "Una buona occasione per incontrare i membri della presidenza, il ministro della Difesa e il capo delle Forze armate", ha aggiunto. "I Balcani occidentali sono della massima importanza per l'Ue", ha concluso. (Beb)