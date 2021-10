Centrodestra: Barelli (FI), volontà condividere progetti ed idee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dall'incontro di oggi a Villa Grande emerge la chiara volontà da parte di Forza Italia e Lega di una maggiore condivisione delle strategie parlamentari, ovvero degli indirizzi politici da declinare nelle scelte del governo". Così, in una nota, Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia "Essere, piuttosto che apparire, forze che condividono idee, progetti e strategie: a questo siamo chiamati nel prossimo futuro per continuare a essere maggioranza nel Paese e poterlo governare assieme a Fratelli d'Italia", conclude. (Com)