Ddl Zan: corteo comunità Lgbt a Roma, cori contro Renzi e Pillon

- "Avete bloccato la legge, non bloccherete la lotta": questo lo striscione esposto in testa al corteo indetto dalle realtà sociali romane e dalla comunità Lgbt per protestare contro l'affossamento del Ddl Zan al Senato. In piazza tra i manifestanti anche Vladimir Luxuria, mentre la folla, alcune centinaia di persone, tra bandiere arcobaleno, cori e slogan si stanno lasciando alle spalle il Colosseo e si dirigono verso San Giovanni in Laterano. La manifestazione, inizialmente bloccata dalle forze dell'ordine, si è poi animata e ha preso il via. "Ieri il Ddl zan è stato affossato in Senato, ma non affosseranno le nostre voci, oggi ci sono tante piazze in tutta italia. Ci stiamo riprendendo questa città dove i grandi della terra discutono nelle stanze segrete del G20", hanno detto i manifestanti. Da domani la Capitale infatti è blindata per l'arrivo dei capi di Stato attesi al vertice internazionale G20. Non manca nella protesta il canto "Bella ciao" intonato dalla folla. "Faremo il 17 maggio nelle strade, visto che ci impediscono di farlo nelle scuole", ha detto un manifestante. Urla "vergogna, vergogna" si sono levate contro il senatore della Lega Simone Pillon e altri epiteti "vaf..." sono stati gridati insieme al nome del senatore di Italia viva, Matteo Renzi. (Rer)