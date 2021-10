Russia: viceministro Esteri Pankin, le pressioni non portano benefici nelle relazioni internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le pressioni esterne sugli Stati sovrani non portano mai alcun beneficio nelle relazioni internazionali, bensì andrebbe perseguita la strada dell'integrazione, che è un processo molto complesso, per questo la diplomazia ha il compito di aiutare a superare le diffidenze reciproche. Lo ha dichiarato il viceministro degli Esteri russo, Alexander Pankin, intervenendo al Forum economico eurasiatico di Verona, in programma oggi e domani. (Rum)