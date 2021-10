Legge Bilancio: Franco, 8 miliardi per avvio riforma fiscale, finalità principali taglio Irpef e Irap

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la manovra, "portiamo a 8 miliardi il fondo per l'avvio della riforma fiscale". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Daniele Franco, in conferenza stampa a palazzo Chigi. "Non decidiamo oggi le modalità del taglio da portare alle imposte - ha aggiunto - ma definiamo le finalità principali: il taglio dell'Irpef e dell'Irap". Franco ha quindi annunciato che nelle prossime settimane verranno ascoltate le parti sociali. "Proporremo un emendamento governativo alla manovra - ha annunciato - che definisca le modalità di utilizzo di questi 8 miliardi". (Rin)