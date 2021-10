© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli incentivi al 110 per cento "sono estesi al 2023 per i condomini e gli Iacp, sono poi portati al 70 per cento nel 2024 e al 65 per cento nel 2025". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Daniele Franco, in conferenza stampa a palazzo Chigi. (Rin)