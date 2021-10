Regno Unito-Francia: Londra convoca ambasciatore francese per lite sulla pesca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo britannico ha convocato l’ambasciatore di Francia a Londra in merito alla lite sui diritti di pesca. Lo ha riferito il quotidiano “The Independent”, sulla base di quanto reso noto da un portavoce dell’esecutivo. La convocazione avviene dopo il sequestro da parte francese di un peschereccio britannico nel porto di Le Havre, mentre un’altra imbarcazione d’Oltremanica è stata multata. “David Frost”, ministro britannico per la Brexit, “ha presieduto un incontro ministeriale oggi per ponderare la risposta britannica alle misure della Francia di ieri”, ha fatto sapere il portavoce. Le azioni di Parigi “sono ingiustificate e non sembrano compatibili con l’Accordo di commercio e cooperazione (Tca) e con il diritto internazionale”. “Ci rammarichiamo per il linguaggio aggressivo che è stato usato dal governo francese sulla questione, che rende la situazione più difficile da risolvere”, ha continuato il portavoce. “Abbiamo trasmesso le nostre preoccupazioni con forza alla Francia e alla Commissione europea” e, quale passo ulteriore, il ministero degli Esteri ha ordinato “di convocare l’ambasciatore francese”. “Ribadiamo che il governo ha accolto il 98 per cento delle richieste di licenza da parte di imbarcazioni dell’Ue per pescare nelle acque nazionali del Regno Unito”, ha detto il portavoce. (Rel)