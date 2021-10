Argentina: manca autorizzazione inteligence, rinviata udienza a Macri su caso Ara San Juan,

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata sospesa l'udienza che l'ex presidente dell'Argentina, Mauricio Macri, avrebbe dovuto sostenere oggi nel processo aperto sul caso del presunto spionaggio ai familiari delle vittime del sottomarino Ara Sanjuan. Il tribunale ha infatti certificato che Macri non può riferire su fatti per i quali, in qualità di ex presidente, è previsto rispetti il segreto di Stato. Almeno fino a quando l'attuale presidente, Alberto Fernandez, non deciderà di sollevare il suo predecessore dall'obbligo di riservatezza, superando il vincolo posto dalla Agenzia federale di intelligente (Afi). La corte ha quindi aggiornato la seduta a una data ancora da definirsi. Prima dell'apertura dell'udienza, al capannello di curiosi e giornalisti assiepati alle porte del tribunale di Buenos Aires, Macri era tornato a denunciare una "persecuzione" della giustizia dalla fine del mandato. "Se credono che questi due anni di aggressioni, calunnie, persecuzioni e ossessioni contro la mia persona, se credono che con tutto questo possano intaccare, diminuire il mio impegno con tutti voi, con la difesa dei valori, si sbagliano", aveva detto. (segue) (Abu)