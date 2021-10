Ue: eurodeputati commissione Industria chiedono misure più forti su cybersicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi dell'Unione europea dovrebbero rispettare misure di vigilanza e di applicazione più rigorose nella cybersicurezza e armonizzare i propri regimi sanzionatori. E' quanto chiedono i deputati europei della commissione industria del Parlamento europeo con un testo legislativo adottato oggi. Lo si apprende dal Parlamento europeo. Rispetto alla normativa esistente, la nuova direttiva obbligherebbe più enti e settori a prendere provvedimenti. I "settori essenziali" come l'energia, i trasporti, il settore bancario, la sanità, le infrastrutture digitali, la pubblica amministrazione e lo spazio sarebbero coperti dalle nuove disposizioni in materia di sicurezza. Inoltre, le nuove regole proteggerebbero anche i cosiddetti "settori importanti" come i servizi postali, la gestione dei rifiuti, la chimica, l'alimentazione, la produzione di dispositivi medici, l'elettronica, i macchinari, i veicoli a motore e i fornitori digitali. Tutte le aziende di medie e grandi dimensioni in settori selezionati sarebbero coperte dalla normativa. Concretamente, i requisiti includono la risposta agli incidenti, la sicurezza della catena di approvvigionamento, la crittografia e la divulgazione delle vulnerabilità, tra le altre disposizioni. Gli Stati membri sarebbero in grado di identificare entità più piccole con un profilo di rischio elevato per la sicurezza, mentre la sicurezza informatica diventerebbe responsabilità del più alto livello manageriale. Il Parlamento ha sottolineato che la direttiva stabilisce inoltre un quadro per "una migliore cooperazione e condivisione delle informazioni tra le diverse autorità e Stati membri e crea un database europeo delle vulnerabilità".La direttiva originale sulla sicurezza informatica è stata istituita nel 2017. Tuttavia, i Paesi dell'Ue l'hanno recepita in modi diversi, frammentando così il mercato unico, che ha portato a livelli insufficienti di sicurezza informatica. Dato l'attuale alto livello di minacce alla sicurezza informatica, secondo i deputati, questa legislazione aggiornata è assolutamente necessaria. Il progetto di mandato negoziale è approvato con 70 voti favorevoli, 3 contrari e 1 astensione. I deputati hanno inoltre votato per l'apertura dei negoziati con il Consiglio con 71 voti favorevoli, 2 contrari e 1 astensione. Il mandato sarà annunciato in sessione plenaria il 10 novembre. (Beb)