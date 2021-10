Legge bilancio: Conte, su cashback governo avrebbe dovuto osare di più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sul cashback il Governo avrebbe dovuto osare di più e non lasciarsi distrarre dai partiti che declamano di voler abbassare le tasse ma fanno finta di non capire che l’unico modo serio e sostenibile per ottenere questo risultato è che tutti paghino le tasse perché tutti paghino meno”. Lo scrive sui social il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, al termine del Consiglio dei ministri. “Ma questa - aggiunge - è una battaglia che il M5s porterà avanti con forza e determinazione. Ad altre forze politiche, alla destra e ai suoi nuovi compagni di viaggio - alla schiera che va da Meloni a Renzi, passando per Salvini - lasciamo l'onere di ‘coccolare’ gli evasori fiscali a tutto danno delle nostre scuole, dei servizi, degli ospedali. Noi siamo sul fronte opposto”. (Rin)