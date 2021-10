Autostrade: Califano (Pd Lazio), contro aumento pedaggi, sostegno a battaglia sindaci e amministratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il buon esito dell'incontro tra il Ministro Giovannini e i sindaci e gli amministratori di Lazio e Abruzzo che si battono contro il 'caro pedaggi' della A24/A25 fa ben sperare. Si tratta di una battaglia che seguiamo con particolare attenzione e che sosteniamo apertamente. L'apertura da parte del Governo alle istanze dei territori, arrivata dopo l'approvazione di due emendamenti inseriti nel Dl infrastrutture che hanno bloccato gli aumenti autostradali, è un ottimo inizio". Lo dichiara in una nota la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano. "Bisogna continuare su questa linea per cristallizzare definitivamente possibili rincari - aggiunge Califano -. Un ringraziamento va ai sindaci e agli amministratori che stanno portando avanti questa importante tematica che ricade su cittadini e soprattutto lavoratori in un momento delicatissimo in cui il Lazio sta ripartendo".(Com)