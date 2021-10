Arte: il direttore Uffizi Schmidt interviene sui “Non fungible tokens”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore delle Gallerie degli Uffizi di Firenze, Eike Schmidt, è intervenuto sui “Non fungible tokens” (Nft), innovazione che ha introdotto nel quadro del rinnovamento del museo che ha avviato da quando ne ha assunto la guida. Intervistato dal quotidiano “Handelsblatt”, lo storico dell'arte tedesco ha affermato: “Quando pensiamo a opere artistiche create appositamente per il digitale, ovviamente la limitazione e l'autenticazione tramite blockchain offrono opportunità per renderle finalmente collezionabili, commerciabili e anche prestabili”. Ciò ha già portato a “modelli di attività sostenibili per singoli artisti e gallerie”. Le copie digitali dei capolavori dell'arte in Nft, ha aggiunto Schmidt, rappresentano per i musei “una fonte di reddito che riempie una nicchia aggiuntiva”. Come nessuna collezione è “mai stata in grado di autofinanziarsi con la vendita di cartoline o calchi in gesso, è altrettanto impossibile immaginare oggi le riproduzioni digitali come una delle principali fonti di entrate”. Si tratta, infatti, di “un segmento speciale che ha i suoi clienti e potenziali clienti”. Tuttavia, ha evidenziato Schmidt, poiché si tratta di riproduzioni e non di originali, “vi sono sempre le versioni economiche per coloro che in realtà vogliono solo l'immagine e non i diritti associati o l'esclusività”. (Geb)