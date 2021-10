Energia: Gentiloni, sbagliato fermare investimenti a rinnovabili, tra 7 anni saremmo in difficoltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda l'aumento dei prezzi dell'energia, l'Unione europea farebbe un'operazione sbagliata se fermasse gli investimenti alle rinnovabili, perché tra sette o otto anni si ritroverebbe in difficoltà. Lo ha detto a Sky Tg24 il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni. Secondo il commissario bisogna "nell'immediato proteggere le fasce più vulnerabili", e "molti Paesi lo stanno facendo". Per il medio e lungo termine, "ci sono almeno due problemi", ha detto. "Il primo è se riusciamo a incrementare le forniture di gas e se è un vantaggio provare a farlo insieme come Ue", così come avvenuto con l'esperienza "di successo dell'approvvigionamento comune dei vaccini" anti Covid. I fornitori di scorte aggiuntive di gas sono "tre". Il primo "la Norvegia, che sta aumentando le forniture all'Ue", poi "in modo limitato il Nord Africa", e terzo, "in modo molto consistente la Russia". In questo contesto "è chiaro che contrattare con la Russia può essere un vantaggio farlo a livello di Ue. Ma non è una partita economica, è anche geopolitica con risvolti molto importanti", ha sottolineato Gentiloni. Inoltre, sempre a medio e lungo termine, bisogna investire e usare "le rinnovabili". "Ma se di fronte a questa crisi, invece di aiutare i più vulnerabili, fermiamo gli investimenti alle rinnovabili, facciamo una operazione sbagliata, perché tra 7-8 anni saremmo in difficoltà", ha concluso Gentiloni. (Beb)