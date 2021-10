Usa: Biden annuncia accordo "storico" su piano di spesa, "ci farà vincere competizione con la Cina"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con un accordo raggiunto in extremis, il presidente degli Stati uniti Joe Biden ha ha annunciato l'intesa sul suo piano di spesa da 1.750 miliardi di dollari. "Dopo mesi di trattative difficili e ponderate, penso che abbiamo un accordo economico storico", ha detto Biden in una dichiarazione rilasciata poco fa dalla East Room della Casa Bianca. "So che abbiamo (raggiunto) un accordo economico storico che creerà milioni di posti di lavoro, farà crescere l'economia, investirà nella nostra nazione e nella nostra gente, trasformerà la crisi climatica in un'opportunità, ci metterà sulla strada non solo per competere, ma anche per vincere la competizione economica per il 21mo secolo contro la Cina e tutti gli altri principali Paesi del mondo", ha affermato il presidente Usa, osservando come 17 vincitori del premio Nobel per l'economia abbiano affermato che il piano ridurrà le pressioni inflazionistiche sull'economia. "Nei prossimi dieci anni (il piano) non aumenterà affatto il deficit, ridurrà effettivamente il deficit, secondo gli economisti", ha aggiunto. (segue) (Nys)